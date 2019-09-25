«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе

«Запутались парни»: Скабеева о стенограмме разговора Трампа с Зеленским

В своем телеграм-канале Скабеева обратила внимание, что Трамп пообещал опубликовать расшифровку разговора без редактуры, а Зеленский, напротив, заявил, что разговор был «private and confidential» (приватным и конфиденциальным).

«Запутались парни. Давайте уже публикуйте, мы ждем!», — добавила Скабеева.