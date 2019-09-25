«Запутались парни». Скабеева о Зеленском и Трампе

Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала высказывания президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского о расшифровке их июльского телефонного разговора.
В своем телеграм-канале Скабеева обратила внимание, что Трамп пообещал опубликовать расшифровку разговора без редактуры, а Зеленский, напротив, заявил, что разговор был «private and confidential» (приватным и конфиденциальным).
«Запутались парни. Давайте уже публикуйте, мы ждем!», — добавила Скабеева.
Ранее демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса США, объявили о начале процедуры импичмента Трампа. Основанием для начала процедуры стал разговор Трампа с Зеленским, в котором он якобы призывал украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена — сына кандидата на пост президента США от демократов Джо Байдена.