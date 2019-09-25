Шахназаров похвалил Матвиенко за работу в Совфеде

За восемь лет, в течение которых Валентина Матвиенко руководит Советом Федерации, работа палаты качественно изменилась, сказал «Парламентской газете» гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров.
«Она стала работать очень ритмично, насыщенно. Появилась целеустремлённость и дисциплина. Мне кажется, Валентина Ивановна великолепный организатор», — сказал Шахназаров.
Члены Совета Федерации на заседании 25 сентября единогласно поддержали кандидатуру сенатора от исполнительной власти Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко на должность председателя палаты. Это третье избрание Матвиенко на пост спикера: впервые она возглавила Совет Федерации в 2011 году, второй раз — в 2014 году.
«Я считаю, что это очень правильно и хорошо, потому что она в расцвете сил и с огромным колоссальным опытом. Валентина Матвиенко — крупный масштабный политик с очень правильным взглядом на те сложные события, в которых мы все участвуем. Поэтому я всячески поддерживаю это решение и желаю Валентине Ивановне дальнейших успехов в этой действительно сложной работе», — сказал гендиректор «Мосфильма».
Шахназаров отметил, что с огромным уважением и симпатией относится к Валентине Ивановне, поскольку она «выдающийся политический деятель современной России».
«Плюс к этому она человек обаятельный и очень отзывчивый. Надо сказать, в своё время она очень помогла и «Мосфильму», когда она была вице-премьером, и когда мы отстаивали наш статус — возражали против приватизации. Она очень поддержала нас. Наверное, наше личное отношение тут не имеет значения, хотя из этого тоже складывается впечатление о человеке», — резюмировал кинорежиссёр.