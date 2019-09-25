Россияне выйдут на климатические протесты

Климатические забастовки пройдут в 14 российских городах

Климатические протесты в рамках международной акции Global Climate Strike согласованы в 14 российских городах на 27 сентября. Об этом сообщается на сайте "Гринпис".

"Стало известно, в каких российских городах 27 сентября пройдут климатические протесты школьников и студентов, вдохновленных примером шведской 16-летней активистки Греты Тунберг", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что городскими администрациям согласованы мероприятия в Москве, Воронеже, Самаре, Петрозаводске, Калининграде, Новосибирске, Владивостоке, Архангельске, Иркутске, Кирове, Нижнем Новгороде, Мурманске, Ростове-на-Дону, Курске. Одиночные пикеты пройдут в Санкт-Петербурге, Сочи, Гусе-Хрустальном, Екатеринбурге, Вологде, Новочебоксарске. В Саратове массовый пикет находится на согласовании.