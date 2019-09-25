Россия поставит в Венесуэлу вакцину против гриппа

Россия поставит в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа

«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до пяти миллионов доз», — сказал Путин.

Глава Российского государства также отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы и Каракаса является сфера медицины и здравоохранения. Россия готова поставлять Венесуэле некоторые лекарства и медикаменты.

Кроме этого, Владимир Путин отметил сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере, связанное с обслуживанием приобретённой техники. Речь идёт о поставке запчастей и создании сервисных центров. «Все эти работы идут по графику», — сказал он.