Россия поставит в Венесуэлу вакцину против гриппа

Россия в ближайшее время намерена поставить в Венесуэлу 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа, на постоянной основе может поставлять до 5 миллионов доз, заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом пишет «Царьград».
«В ближайшее время мы намерены поставить 1,5 миллиона доз вакцины против гриппа. А на постоянной основе мы могли бы поставлять до пяти миллионов доз», — сказал Путин.
Глава Российского государства также отметил, что одним из важнейших направлений сотрудничества Москвы и Каракаса является сфера медицины и здравоохранения. Россия готова поставлять Венесуэле некоторые лекарства и медикаменты.
Кроме этого, Владимир Путин отметил сотрудничество Москвы и Каракаса в военно-технической сфере, связанное с обслуживанием приобретённой техники. Речь идёт о поставке запчастей и создании сервисных центров. «Все эти работы идут по графику», — сказал он.