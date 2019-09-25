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Более 360 детей погибли в России за три года из-за токсикомании 

ТАСС + ещё 2 4 часа назад
Более 360 детей погибли в России из-за токсикомании
Фото: РИА Новости
Более 360 детей погибли в России с 2016 по 2018 год из-за токсикомании, в частности вдыхания бытового газа. Об этом в среду сообщил представитель главного управления криминалистики Следственного комитета РФ Виктор Тюков на слушании "Сниффинг — новая угроза подростковой токсикомании, анализ проблемы и способ преодоления" в Общественной палате.
Ранее в пресс-службе федерального проекта "Трезвая Россия" сообщили ТАСС, что по данным экспертов, с 2013 года во многих регионах страны фиксируется распространение среди подростков в возрасте 10-15 лет такой формы токсикомании, как сниффинг (состояние токсического опьянения достигается путем вдыхания паров газа, используемого в зажигалках или баллончиках для них). В связи с этим руководитель проекта Султан Хамзаев выступил с предложением ограничить в стране оборот товаров, в составе которых есть токсические вещества. В частности, запретить продажу несовершеннолетним газовых баллонов для заправки зажигалок, клея и бытовой химии.
"На многочисленные случаи смерти детей в результате дыхания таких паров сегодня обратил внимание Следственный комитет. Был проведен анализ подобных случаев, изучены материалы, уголовные дела. [Анализ] за три года… показал, что из года в год количество погибших детей возрастает. Если в 2016 году 65 смертей, в 2017 году — 142, соответственно в 2018 году — 154", — сказал Тюков.
По его словам, по результатам мониторинга и анализа данной информации, СК обратился в правительство с предложением по ограничению информационных ресурсов, пропагандирующих сниффинг, и ограничение продажи газовых баллонов детям.
"Это и блокировка сайтов, информационных ресурсов по популяризации такого образа жизни, ограничение продажи газовых баллончиков. Было подготовлено соответствующее письмо на имя председателя правительства, оно было направлено", — добавил он.
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Комментарии
Общество , Другое , Султан Хамзаев , Общественная палата России , СКР , ИТАР-ТАСС
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