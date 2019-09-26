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Несуществующую котельную «запустили» на Камчатке 

News.ru + ещё 5 1 час назад
Глава Министерства энергетики Камчатского края Олег Кукиль заявил, что в селе Средние Пахачи Олюторского района начинает работу новая котельная, на самом деле котельную не строили.
Местые жители в свою очередь сообщили, что единственная котельная в селе разрушена 20 лет назад. Глава Средних Пахачей Илья Феденко подтвердил, что централизованной системы отопления в селе нет и дома топят углём, а чаще — просто дровами, передаёт «Кам24».
Как писал News.ru ранее, аккаунты российских губернаторов в социальной сети Instagram проверили на наличие ботов. В пятёрку губернаторов — лидеров по доле ботов среди подписчиков в Instagram вошли глава Тувы Шолбан Кара-оол (63%), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), лидер Северной Осетии — Алании Вячеслав Битаров (52%), глава Кировской области Игорь Васильев (50%) и руководитель Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%).
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Общество , Видео , Энергетика , Сергей Собянин , Игорь Васильев , Рашид Темрезов , Вячеслав Битаров , Камчатский Край
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