Несуществующую котельную «запустили» на Камчатке

Глава Министерства энергетики Камчатского края Олег Кукиль заявил, что в селе Средние Пахачи Олюторского района начинает работу новая котельная, на самом деле котельную не строили.

Местые жители в свою очередь сообщили, что единственная котельная в селе разрушена 20 лет назад. Глава Средних Пахачей Илья Феденко подтвердил, что централизованной системы отопления в селе нет и дома топят углём, а чаще — просто дровами, передаёт «Кам24».