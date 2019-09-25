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Призывник женился на двоюродной бабушке ради отсрочки 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Призывник женился на бабушке ради «откоса» от армии
Фото: РИА Новости
Житель Винницкой области Украины получил отсрочку от армии, взяв в жёны двоюродную бабушку и оформив над ней опекунство, сообщает телеканал ТСН. Заставлять служить его через суд военные не планируют.
По данным телеканала, «избранница» 24-летнего молодого человека старше его на 57 лет. Пенсионерка является инвалидом первой группы, поэтому, оформив над ней опекунство, украинец получил отсрочку от службы в армии. Журналисты, навестив 80-летнюю Зинаиду Илларионовну, выяснили, что её молодой муж практически к ней не приезжает. Гораздо чаще пожилую женщину навещают племянники, внуки и сёстры. При этом молодой человек регулярно предоставляет в военкомат справки о браке и опекунстве.
По словам военкома Винницкого комиссариата Александра Данилюка, чтобы отменить отсрочку, необходимо доказать фиктивность брата в суде, на что у военных времени нет. Поэтому в военкомате надеются, что после огласки в СМИ молодой человек «устыдится и пойдёт служить добровольно».
Ранее в Киевской области военкомат прислал повестку пятилетнему мальчику, о чём мать ребёнка сообщила в соцсетях. Позже выяснилось, что причиной тому оказался технический сбой, в результате которого год рождения мальчика был изменён с 2013 на 2003. В сельсовете перед женщиной извинились, но впредь посоветовали сначала обращаться в администрацию прежде, чем предавать какие-либо казусы огласке.
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