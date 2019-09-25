Главред «Эха Москвы» Венедиктов прокомментировал истерику Соловьева в эфире «России 1»

Журналист Владимир Соловьев , впав в истерику в эфире своего шоу на телеканале «Россия 1», снова дискредитировал себя. Так считает главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов

«Мерзкая карлица Владимир Соловьев опять прилюдно опозорился. Да что же это такое?!» — написал медиаменеджер в своем telegram-канале.

Гнев Соловьева вызвал «либеральный бред про нашу историю». Программа, в которой ведущий сорвался на крик, была посвящена годовщине пакта Молотова-Риббентропа и скандалу вокруг этой даты. По мнению телеведущего, называть Советский Союз виновником холокоста — «высший уровень подлости».