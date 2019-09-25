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Движение поездов по Крымскому мосту запустят в конце декабря 

BFM.RU 39 минут назад
Движение поездов запустят по Крымскому мосту
Фото: vk.com
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в конце декабря 2019 года, сообщил ТАСС Аркадий Ротенберг, глава компании «Стройгазмонтаж», выступающей генподрядчиком строительства.
«Запуск движения — конец декабря, мы ориентируемся на этот срок», — сказал он.
Ранее уже сообщалось о планах запустить движение до конца года, однако точные даты не назывались. Накануне тепловоз с журналистами в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста со станции Тамань-пассажирская до станции Керчь Южная.
Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.
Автомобильная часть моста заработала в середине мая прошлого года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, в этом году были соединены пути.
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Комментарии
Общество , Аркадий Ротенберг , Стройгазмонтаж , ИТАР-ТАСС
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