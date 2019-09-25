Движение поездов запустят по Крымскому мосту

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в конце декабря

«Запуск движения — конец декабря, мы ориентируемся на этот срок», — сказал он.

Ранее уже сообщалось о планах запустить движение до конца года, однако точные даты не назывались. Накануне тепловоз с журналистами в тестовом режиме проехал по железнодорожной части Крымского моста со станции Тамань-пассажирская до станции Керчь Южная.

Крымский мост протяженностью 19 км — самый длинный в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Он обеспечит бесперебойное транспортное сообщение Крыма с материковой частью России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожной трасс.

Автомобильная часть моста заработала в середине мая прошлого года. Строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, в этом году были соединены пути.