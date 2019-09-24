Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»

Украинский политолог сам попросил выгнать его из студии «России 1»

Ковтун попросил показать ему красную карточку, означающую изгнание из студии. Он объяснил это тем, что ему не дают говорить. Непосредственного перед этим ведущий прервал его речь с перечислением имущества, изъятого у полковника ФСБ России Кирилла Черкалина , которого обвиняют в коррупции.

Ковтун заговорил о деле Черкалина в связи с обсуждением задержания на границе с Польшей бывшей жены главы Нацполиции Украины Сергея Князева Виктории. Вместе с ней были задержаны еще двое украинцев и один гражданин Хорватии. Они пытались пронести через границу незадекларированные 650 тысяч евро (45,6 миллионов рублей).

«Вот такие у вас честные ФСБ-шники. А вы рассказываете о жене Князева», — сказал Ковтун.

После изгнания Ковтуна из студии ведущий передачи объяснил разницу между делом Черкалина и Князевой. По его словам, изъятые у Черкалина средства пойдут в российский бюджет, а Князев «подал в отставку и спокойно со всем этим уедет, что жена не довезла».

Полковники Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов , а также их коллега Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле 2019 года. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество.

Ковтуна ранее также выгоняли из студии «России 1». В сентябре 2019 года ведущий показал политологу красную карточку из-за того, что он некорректно высказался в адрес немецких СМИ.

В сентябре 2017 года сообщалось, что ежемесячный доход Ковтуна и американского журналиста Майкла Бома, также участвующего в политических ток-шоу на российских телеканалах, может достигать одного миллиона рублей.