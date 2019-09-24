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Кадыров предложил запретить торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет в Чечне 

ТАСС + ещё 2 18 минут назад
Кадыров выступил против электронных сигарет в Чечне
Фото: ТАСС
Торговлю, ввоз и распространения электронных сигарет намерены запретить на территории Чечни. С таким предложением во вторник выступил глава республики Рамзан Кадыров на совещании в правительстве по вопросам охраны здоровья населения.
"Вейпы попали под запрет во многих странах мира. Не должна стать исключением в этом деле и наша республика. Вейпы — такая же болезнь, вызывающая зависимость. Кроме того, в мире зафиксированы случаи летального исхода в результате длительного применения. Поэтому я предлагаю запретить на территории Чеченской Республики торговлю, ввоз и распространение электронных сигарет", — сказал Кадыров.
Глава региона также отметил необходимость провести проверку салонов красоты, а также магазинов спортивного питания на предмет качества используемых препаратов и наличия лицензий.
"Неквалифицированные косметологи не гнушаются ничем в погоне за прибылью, в то время как их клиентки после уколов красоты оказываются на больничной койке", — сказал он.
Ранее центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) зарегистрировали в стране смерть пяти человек, куривших электронные сигареты. Согласно распространенным данным, случаи летального исхода заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в штатах Калифорния, Иллинойс, Индиана, Миннесота и Орегон. Всего же по стране зарегистрированы порядка 450 случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.
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Общество , Рамзан Кадыров , Чеченская Республика
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