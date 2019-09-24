Раскрыта причина срыва Соловьева

Виновник истерики Соловьева раскрыл подробности конфликта

Общественный деятель Григорий Амнуэль раскрыл причину конфликта, из-за которого телеведущий Владимир Соловьев закричал в прямом эфире своей программы. Его слова приводит телеканал «Царьград».

По мнению Амнуэля, Соловьев перешел на крик из-за того, что «не имел реальных аргументов опровергнуть» то, что он говорил.

«Аргументы истории очень трудно опровергнуть», — пояснил свою точку зрения деятель.

Амнуэль отметил, что определенные вещи гостям в студии нравятся, а «другие — не нравятся».

«Но история — это не гардероб, в котором вы оставляете только те платья, которые вам нравятся», — отметил он.

По словам Амнуэля, разговор с Соловьевым у него продолжился и вне эфира. Он уверяет, что словесный конфликт не перерос в драку.

Ранее Соловьев раскричался в эфире канала «Россия 1» из-за, как он сказал, «либерального бреда» об истории России. Конфликт произошел 23 сентября в его передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым». Ведущий заявил, что «советский солдат спас еврейский народ», и подчеркнул, что высказывания Амнуэля о роли руководства СССР в холокосте — «высший уровень подлости».