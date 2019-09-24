Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Проблемы с головой: как Гармаш получил травму в аэропорту 

Газета.Ru 1 час назад
Проблемы с головой: как Гармаш получил травму
Фото: Газета.Ru
После появления сообщений СМИ о госпитализации народного артиста России Сергея Гармаша в новочеркасскую больницу из-за полученной травмы головы в аэропорту Ростова-на-Дону его представитель и супруга опровергли эту информацию. По их словам, полученная Гармашем травма не носила серьезного характера и в настоящий момент он находится дома.
Народный артист России Сергей Гармаш получил травму головы в аэропорте «Платов» в Ростове-на-Дону, сообщил его представитель Олег Будрин, передает телеканал «360».
«Да, получил. Он вышел из-за руля, ливень был. Вышел, чтобы опустить вот этот квиточек в шлагбаум, при заезде в аэропорт. Все нормально, ничего страшного», — сказал он.
По его словам, происшествие произошло на следующий день после концерта в Таганроге из-за неаккуратности актера при заезде в аэропорт. При этом, изначально в СМИ появилась информация о том, что Гармаш получил травму, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после чего был госпитализирован в новочеркасскую больницу
«С серьезными травмами Сергея Гармаша доставили в больницу Новочеркасска. Эта больница находится ближе всего к аэропорту. Врачи диагностировали у артиста закрытую черепно-мозговую травму», — говорил источник сайта kp.ru.
Несмотря на сообщения о том, что Гармаш пробудет под наблюдением медиков несколько недель, после чего пройдет через ряд восстановительных процедур, Будрин категорически отверг подобные заявления.
«Это бред собачий. Он не в больнице, он уже прилетел из Ростова и приступил к съемкам в Санкт-Петербурге. Он действительно слегка ударился головой, но не был пьян», — передает его слова «Ридус».
«Ничего нам не требуется, у нас все в порядке. Он на даче, все в порядке. Не знаю, что там пишут… Разве вы не знаете. Все в порядке у нас, спасибо большое. Ни в какой он не в Ростовской области. Он дома», — сказала она.
Сама ситуация, подчеркнул Будрин, произошла три дня назад.
«Летели мы в Москву, а Гармаш уже на съемках в Петербурге. Мы улетели тем же рейсом. А добрые люди сфотографировали на мобильные, что он поцарапал себе голову. Охранники подскочили, хотели нас госпитализировать в Новочеркасск, но мы там даже не были. Мы из Таганрога улетали тем же рейсом, что планировали. Ему там в травмпункте перекисью обработали, повязку наложили, и он ее даже перед вылетом снял», — рассказал он подробности произошедшего.
Это уже не первое происшествие на дороге, произошедшее с актером за последние годы. Так, в 2017 году он попал в аварию на Кузнецкой улице в Пскове.
«В понедельник, 5 июня, около 23.00 поступило сообщение от ГИБДД Пскова о ДТП на улице Кузнецкой в центре города с участием актера. Hyundai звезды столкнулся со стоявшей машиной ВАЗ-2112. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции. Заявку отменили из-за отсутствия пострадавших, вероятно, материальный ущерб был урегулирован», — сказали в пресс-службе.
А в декабре 2011 года Гармаш столкнулся с китайским внедорожником на Новослободской улице в Москве при повороте в Тихвинский переулок. Сам артист и второй водитель не получили травм, однако их автомобили были повреждены — у Сергея Гармаша оказались разбиты передняя часть, в том числе бампер и решетка радиатора, а у водителя внедорожника — заднее крыло.
В 2010 году СМИ писали о гораздо более серьезных проблемах из-за нарушения дорожных правил у брата артиста — Романа Гармаша. Против него было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 4 ст. 264 УК — нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В подмосковном ГУВД сообщили, что Роман Гармаш не справился с управлением автомобиля Hyundai Sonata, которым управлял по доверенности, из-за чего выехал на встречную полосу в состоянии алкогольного опьянения. В результате столкновения с автомобилем ВАЗ-2106 Раменской центральной районной больницы умер сотрудник медучреждения Виктор Мартынов, находившийся за рулем.
Решением суда в июле 2011 брат актера был приговорен к 3,5 годам колонии-поселения. Тем не менее, адвокат Гармаша смог добиться досрочного освобождения его родственника в 2013 году.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Газета.Ru: последние новости
В Совфеде ответили на план Трампа и Дуды по остановке "Северного потока - 2" В Совфеде ответили на план Трампа и Дуды по остановке "Северного потока - 2" Холод и инфекции: как юных россиян кошмарят в детских садах Холод и инфекции: как юных россиян кошмарят в детских садах Умерла звезда "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов Умерла звезда "Брата" и "Улиц разбитых фонарей" Игорь Шибанов
Комментарии
Общество , Статьи , Сергей Гармаш , Олег Будрин , Виктор Мартынов , ГИБДД , МВД , Ридус , Новочеркасск , Таганрог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Осень готовит сюрприз москвичам
Осень готовит сюрприз москвичам
Раскрыта причина срыва Соловьева
Раскрыта причина срыва Соловьева5
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум53
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур12
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию2
Новости партнеров
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
00:42
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
США В мире
«Смерч» впервые выпустил Х-35
00:10
«Смерч» впервые выпустил Х-35
Армия Войска
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
02:55
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Общество
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
06:24
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Наука и техника Наука
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
10:24
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
Оружие Армия
Песков оценил ядерный потенциал России
01:11
Песков оценил ядерный потенциал России
Политика Армия
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
01:19
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
Шоу-бизнес
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение