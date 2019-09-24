Россиянам посулили напряжение из-за спирта

России из-за сокращения урожая дорожает продовольственная рожь. Это, по словам экспертов, может отразиться на производстве спирта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов компании «ПроЗерно».

Рост цен обусловлен не только низкой урожайностью, но и сокращением посевных площадей: в 2019 году рожь посеяли на 872 гектарах, что на 108 гектаров меньше, чем в 2018-м. По прогнозам генерального директора компании Владимира Петриченко , сбор ржи в этом году составит 1,6-1,7 миллиона тонн (в прошлом году показатель равнялся 1,9 миллиона тонн, а в 2017 году — 2,5 миллиона тонн). Эксперт указал, что на мукомольные цели ржи хватит.

«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.

Аналитики подсчитали, что за неделю на Урале рожь подорожала на 300 рублей (до 10,1 тысячи рублей за тонну), в Черноземье стоимость поднялась на 450 рублей — до 10,2 тысячи рублей за тонну, а в Поволжье — почти на 900 рублей (до 10,7 тысячи рублей за тонну).

В начале сентября производители зерна в Калининградской области предупредили о «критической ситуации» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы. Дело в том, что в регионе не хватает складов для хранения: в итоге зерно лежит под открытым небом и начинает гнить.