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Россиянам посулили напряжение из-за спирта 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Россиянам посулили напряжение из-за спирта
Фото: РИА Новости
В России из-за сокращения урожая дорожает продовольственная рожь. Это, по словам экспертов, может отразиться на производстве спирта, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на специалистов компании «ПроЗерно».
Рост цен обусловлен не только низкой урожайностью, но и сокращением посевных площадей: в 2019 году рожь посеяли на 872 гектарах, что на 108 гектаров меньше, чем в 2018-м. По прогнозам генерального директора компании Владимира Петриченко, сбор ржи в этом году составит 1,6-1,7 миллиона тонн (в прошлом году показатель равнялся 1,9 миллиона тонн, а в 2017 году — 2,5 миллиона тонн). Эксперт указал, что на мукомольные цели ржи хватит.
«Рожь еще обычно шла на производство спирта, вот здесь может быть напряжение», — добавил Петриченко.
Аналитики подсчитали, что за неделю на Урале рожь подорожала на 300 рублей (до 10,1 тысячи рублей за тонну), в Черноземье стоимость поднялась на 450 рублей — до 10,2 тысячи рублей за тонну, а в Поволжье — почти на 900 рублей (до 10,7 тысячи рублей за тонну).
В начале сентября производители зерна в Калининградской области предупредили о «критической ситуации» из-за невозможности реализовать рекордный урожай пшеницы. Дело в том, что в регионе не хватает складов для хранения: в итоге зерно лежит под открытым небом и начинает гнить.
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Общество , Владимир Петриченко , Интерфакс
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