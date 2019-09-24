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Малышева назвала причины долголетия россиян 

Рамблер + ещё 2 57 минут назад
Ведущая программы «Жить Здорово!» Елена Малышева заявила, что продолжительность жизни россиян выросла почти на восемь лет благодаря вакцинации, антибиотикам, сердечному аспирину и сосудистым центрам. Об этом сообщает «360».
Малышева отметила, что продолжительность жизни выросла во всем мире именно благодаря вакцинации и антибиотикам. Она назвала это первой причиной, повлиявшей на долголетие людей, и обратила внимание на серьезные вакцинальные программы России и «супердоступные» антибиотики.
Второй причиной, по мнению ведущей, стали хорошая диагностика и лечение болезней сердца. Особо она выделали препараты статины, снижающие холестерин, и сердечный аспирин.
Малышева объяснила, что аспирин сделал проблемы с сердцем нехирургическими болезнями и позволил жить с такими заболеваниями десятилетиями.
Третьей причиной роста продолжительности жизни ведущая назвала российский проект по здравоохранению, в рамках которого по всей стране были открыты сосудистые центры, где лечат инфаркты и инсульты.
По данным Малышевой, в итоге смертность от инфарктов в России упала в пять раз, а внутригоспитальная смертность от инсультов — в три раза. Ведущая рассказала, что сосудистые центры были созданы по инициативе министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Также по всей стране появились компьютерные и магнитно-резонансные томографы.
Малышева отметила, что сердечно-сосудистые болезни уступили место раку, но для борьбы с ним с 2019 года в стране запустили национальный проект. Также работает проект «Демография», направленный на повышение рождаемости и уменьшение смертности.
«В России — огромные перемены», — считает Малышева.
В Минздраве рассчитывают, что к 2030 году средняя продолжительность жизни мужчин в России должна составить 75,8 лет, а для женщин — 83,7 года.
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Общество , Видео , Елена Малышева , Вероника Скворцова , Минздрав РФ
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