Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения 

РИА Новости + ещё 4 28 минут назад
Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения
Фото: РИА Новости
Женщина обнаружила работу XIII века флорентийского живописца Джованни Чимабуэ на кухне в доме в Компьене, недалеко от Парижа, сообщает The Guardian.
Старинная икона "Христос осмеянный", которую хозяйка решила отнести к оценщикам, висела прямо над плитой. Выяснилось, что ориентировочная стоимость шедевра составляет от четырех до шести миллионов евро.
По словам искусствоведа Эрика Туркина, исследования с использованием инфракрасного излучения показали, что она принадлежит кисти Чимабуэ, который был учителем Джотто.
Предполагается, что речь идет о части большого диптиха, созданного около 1280 года, когда Чимабуэ, также известный как Ченни де Пепо, написал восемь работ, изображающих страдания и распятие Христа.
Две из них находятся в Лондонской Национальной галерее.
Найденная икона будет продана на аукционе Acteon в Санлисе 27 октября.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Последние новости
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик Еще одна страна может заговорить по-русски Еще одна страна может заговорить по-русски
Общество , Другое , The Guardian , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп7
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы
Сжегший внука в печи пенсионер избежал тюрьмы12
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности4
Малышева назвала причины долголетия россиян
Малышева назвала причины долголетия россиян29
Подросток умер во время занятий спортом
Подросток умер во время занятий спортом2
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Малышева назвала причины долголетия россиян
01:35
Малышева назвала причины долголетия россиян
Общество
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение