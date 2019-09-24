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Тестовый поезд проехал по Крымскому мосту 

Рамблер 22 минуты назад
Тестовый поезд проехал по Крымскому мосту
Фото: РИА Новости
По Крымскому мосту в тестовом режиме запустили дизельный поезд, в котором вместе с журналистами проехали руководители строительства. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.
По данным издания, в поездке принимают участие председатель совета директоров ООО «Стройгазмонтаж» и владелец ООО «СГМ-Мост» Аркадий Ротенберг, руководители строительства Крымского моста и журналисты федеральных СМИ.
Руководитель строительства Александр Островский пояснил, что до запуска железнодорожной части моста осталось завершить часть работ на ж/д путях, а также работы «с электрокабелями, освещением и окраской».
Движение автомобилей по крымскому мосту было официально запущено 16 мая 2018 года. Министр транспорта России Евгений Дитрих пообещал, что железнодорожное сообщение по мосту планируется открыть к концу 2019 года.
По проектным данным, которые приводит официальный сайт «Крымский мост», поезда смогут ходить в режиме, близком по интервалу к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты — для грузовых составов. Расчетная скорость — 120 и 80 км/ч, соответственно.
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Комментарии1
Общество , Александр Островский , Григорий Березкин , Евгений Дитрих , Аркадий Ротенберг , Стройгазмонтаж
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