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К гибели Круга привели три роковые случайности 

Рамблер 56 минут назад
К гибели Круга привели три роковые случайности
Фото: Фонд Творческого Наследия Михаила Круга
Члены банды «Тверские волки», напавшие на дом Михаила Круга, не планировали убивать певца. Как сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на следователей, Круг оказался лицом к лицу с преступниками из-за нескольких роковых случайностей.
По данным Life Shot, в вечер убийства Круг должен был выступать на концерте в честь Дня города, но в итоге отказался выходить на сцену. Певец узнал, что организаторы кому-то заплатили за его концерт, хотя артист планировал выступать бесплатно.
Второй случайностью оказались планы вернувшейся домой тещи Круга. Сначала прятавшиеся на третьем этаже преступники хотели дождаться, когда она уснет, и сбежать. Однако женщина поднялась на тот же этаж и начала смотреть телевизор.
Преступники решили «по-тихому обезвредить» женщину и сбежать, но тут произошла третья случайность — домой вернулись Ирина и Михаил Круг. Они услышали крики и прибежали на помощь, после чего в певца выстрелили.
Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Преступление не смогли раскрыть по горячим следам, но в 2019 году появилась дополнительная информация по делу. Предварительное следствие возобновили, а в Тверской следственный изолятор привезли пожизненно осужденных за заказные убийства членов «Тверских волков» Александра Агеева и Александра Осипова.
В сентябре 2019-го Следственный комитет (СК) РФ объявил, что картину преступления удалось восстановить.
Агеев рассказал следователям, что криминальный авторитет по кличке Лом (он погиб в 2006 году) заказал ему и еще одному члену банды — Дмитрию Веселову — нападение на дом Круга. По указанию Лома, Агеев и Веселов должны были похитить антиквариат и ценности. По замыслу Лома, Круг попросил бы его о помощи, чтобы вернуть имущество, а Лом «нашел» бы похищенное в обмен на выплату части гонораров от концертной деятельности певца.
Однако Круг с семьей неожиданно вернулся домой и застал грабителей врасплох. По словам Агеева, Веселов напал на тещу певца, а когда ему попытался помешать Круг, выстрелил в него два раза.
Самого Веселова в 2003 году убил еще один член банды «Тверские волки» Александр Осипов. Свои мотивы он объяснил местью за убийство Круга.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Александр Осипов , Ирина Круг , Михаил Круг , СКР , ФСИН
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