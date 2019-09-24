Украине не хватает денег на зарплаты учителям

«Это гигантская сумма»: Украине не хватает денег, чтобы поднять зарплаты учителям

Решение увеличить зарплаты педагогам на 20-70% в 2020 году приняло предыдущее правительство. Нынешние же власти утверждают, что средства на его реализацию — это гигантская сумма для украинской экономики, которую придется «у кого-то забрать».

«Мы сейчас с Минфином, с премьером [Алексеем Гончаруком] думаем, как найти эти средства и где. Есть разные оценки, какая это сумма. Минфин давал сводную информацию из регионов, что это дополнительно почти 45 млрд грн», — заявила Новосад.

Она также отметила, что постановление предыдущего правительства пока не учтено в проекте госбюджета на 2020 год. Сейчас в министерстве ищут другой способ поднять зарплаты работникам сферы образования, и «решение будет принято ко второму чтению бюджета».

Ранее сообщалось, что новоизбранный генпрокурор Украины Руслан Рябошапка намерен инициировать увеличение зарплат прокурорам. По его словам, их необходимо повысить до уровня зарплат районных судей, которые на текущий момент составляют 35-45 тыс. грн (около 90-100 тыс. рублей) в месяц.

При этом средняя зарплата учителя на Украине равна 7,5 тыс. гривен (19,7 тыс. рублей).