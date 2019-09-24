Российским полицейским дали больше прав

Госдума приняла закон, который наделяет полицию правом объявлять обязательные для исполнения предостережения.
Авторами законопроекта стали члены комитета Госдумы по безопасности во главе с Василием Пискаревым, передает РИА «Новости».
В ст. 13 ФЗ «О полиции» вносится изменение, которое предусматривает наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для преступлений или правонарушений, а также о недопустимости антиобщественного поведения.
Ко второму чтению в законопроекте появилось уточнение, что «порядок объявления официального предостережения» — то есть, его направление, форму, перечни категорий уполномоченных должностных лиц — определяются МВД.
Пискарев подчеркнул, что это «не репрессивная мера».
«Она не связана с привлечением к ответственности, она связана с одним важным элементом — это профилактика правонарушений, поскольку самое важное сейчас — удержать гражданина от того, чтобы он совершил уже непоправимое», — сказал депутат.