Песков высказался о деле Егора Жукова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о деле студента ВШЭ Егора Жукова, пожелав, чтобы "история у него закончилась с минимальным ущербом".
"Его никто не осуждал. Была экспертиза, которая утверждает, что он экстремист и террорист, есть альтернативная экспертиза, которая утверждает, что никоим образом нельзя ассоциировать это с проявлением экстремизма и терроризма", — сказал Песков в ходе общения со студентами вуза.
Видеозапись общения опубликована в соцсети Вконтакте.
"Есть утверждения специалистов, которые считают, что огромное количество публикаций разных оппозиционеров несут в себе гораздо больше экстремизма. Да, это спорная ситуация, но я не могу говорить что-то о действиях следствия", — добавил Песков.
Он также пожелал, чтобы история закончилась для студента с минимальными потерями.
"Пожелаем, чтобы вся история у него закончилась с минимальным ущербом", — заявил Песков.
Жуков — студент четвертого курса факультета "Социальных наук" Высшей школы экономики, а также видеоблогер. Он был арестован в начале августа по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже преследование молодого человека по этому делу было прекращено, и суд изменил ему меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, так как накануне студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале.
На сайте Росфинмониторинга указано, что Жуков был включен в перечень физических лиц, "в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала за нарушения в общей сложности около 1,7 тысячи человек. Следственный комитет возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.