Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Киселев признался, что был профессионально разочарован интервью с Дудем 

РИА Новости + ещё 5 46 минут назад
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия" в Сочи рассказал, что был разочарован интервью с блогером Юрием Дудем.
"Не удалось поговорить о журналистике, о профессии, и вопросы были достаточно поверхностны, и Юрий был разочаровывающе плохо подготовлен и совершал ошибки в информации. Делал утверждения, которые являются фейк-ньюс", — пояснил Киселев.
Так, например, Дудь ошибочно утверждал, что брат гендиректора МИА "Россия сегодня" живет в Германии, и позволял себе "не очень корректные вопросы".
"Наверное, он будет лучше готовиться в будущем, будет стараться. Он способный, безусловно, человек, нашел свою нишу в интернете. И я думаю, что он будет сильнее профессионально, если займет созидательную позицию, и не будет противопоставлять себя тому, что происходит здесь", — подчеркнул Киселев.
Гендиректор МИА "Россия сегодня" также рассказал, что, получив смс с предложением об интервью, отнесся к нему без интереса, но дети переубедили и даже захотели самостоятельно снять на видео беседу журналистов.
Он дал письменное разрешение на монтаж интервью, но Дудь от этого отказался.
"А потом, когда это (интервью. — Прим. ред.) вышло, то вышло с предупреждением, что по моей просьбе не монтировать. Зачем фейково утверждать, что я вас просил не монтировать? Такая тема есть скользкая", — заключил Киселев.
Последние новости
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе В Кирове предотвратили массовое убийство в школе "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик "Бесчестный поступок" завел Зеленского и Трампа в тупик Еще одна страна может заговорить по-русски Еще одна страна может заговорить по-русски
Комментарии1
Общество , Видео , Дмитрий Киселев , РИА Новости , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка35
Россия выразила протест США
Россия выразила протест США520
Песков объяснил отличие полиции США от России
Песков объяснил отличие полиции США от России14
Захарова отреагировала на выходку США
Захарова отреагировала на выходку США332
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе20
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
00:52
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение