Возмущенные россиянки раскрыли мужские «пунктики»

Россиянки устроили в твиттере флешмоб о «мужских пунктиках» — странных требованиях, которые им предъявляли парни.

Неделю назад пользовательница «табакерка трахтенберга» спросила подписчиц, с какими пунктиками сталкивались они. Сама она назвала запрет мини-юбок, каблуков, слишком глубоких вырезов, слишком длинных ногтей, слишком темного маникюра, ношения полотенца на голове после душа и теплых флисовых пижамных штанов леопардовой расцветки.

Твиттер

Другие упомянули требование свести татуировки, не есть много, не есть в ванной, не топать, не прокалывать уши, не завивать волосы, не ездить на такси без разрешения, не шутить при его друзьях.

«Где же вы таких извращенцев находите?!» — задался вопросом пользователь-мужчина.

Одна из пользовательниц задалась вопросом,

не были ли эти запреты выдуманы самими девушками. Другая заверила ее, что нет, потому что не менее странные ей однажды предъявили после приема на работу.