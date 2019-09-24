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Возмущенные россиянки раскрыли мужские «пунктики» 

Рамблер 31 минуту назад
Россиянки раскрыли мужские «пунктики»
Фото: ТАСС
Россиянки устроили в твиттере флешмоб о «мужских пунктиках» — странных требованиях, которые им предъявляли парни.
Неделю назад пользовательница «табакерка трахтенберга» спросила подписчиц, с какими пунктиками сталкивались они. Сама она назвала запрет мини-юбок, каблуков, слишком глубоких вырезов, слишком длинных ногтей, слишком темного маникюра, ношения полотенца на голове после душа и теплых флисовых пижамных штанов леопардовой расцветки.
Твиттер
Другие упомянули требование свести татуировки, не есть много, не есть в ванной, не топать, не прокалывать уши, не завивать волосы, не ездить на такси без разрешения, не шутить при его друзьях.
«Где же вы таких извращенцев находите?!» — задался вопросом пользователь-мужчина.
Одна из пользовательниц задалась вопросом,
не были ли эти запреты выдуманы самими девушками. Другая заверила ее, что нет, потому что не менее странные ей однажды предъявили после приема на работу.
«Ты принята, но "снимай с рук фенечки, стирай мехенди (оттирала пемзой), ходи в платьях и слушай Love Radio. И если просят кофе, то найди способ его отыскать, будь добра"», — написала она.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
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Общество
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