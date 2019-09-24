Киселев извинился за «фейки» в своей программе

Гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий «Вестей недели» Дмитрий Киселев прокомментировал обвинения в распространении фейков в адрес своей программы. Как сообщает РИА Новости, Киселев сказал, что «Вести недели» совершали ошибки и извиняются за них.

Такое заявление Киселев сделал на форуме Союза журналистов «Вся Россия» в Сочи . По словам ведущего, в программе было несколько случаев, когда «одна картинка выдается за другую».

«Это ошибка, и мы извиняемся за нее. Все делают ошибки. Важно, как вы к этому относитесь», — подчеркнул Киселев.

Он прокомментировал инициативу Роскомнадзора создать список авторов фейковых новостей и выразил надежду, что ведомство будет объяснять свои действия и приведет примеры. По словам Киселева, ошибки делают во всех редакциях, но иногда они могут быть злонамеренными, а иногда — нет.

«Я считаю фейком даже изменение пропорций мира: если мы рассказываем только об этом или из маленького делаем большое, а большое делаем маленьким, то это фейковая картина мира», — объяснил он.

Больше всего фейков, по мнению ведущего, можно найти в интернете. Он подчеркнул, что питаться ими «информационно ядовито».

В апреле 2016 года в «Вестях недели» показал удостоверение украинского офицера СС, но позже Киселев сообщил, что документ оказался подделкой. Он заявил, что такие корочки попадают в коллекции любителей старины с европейских блошиных рынков, «но сначала подделываются местными мастерами жанра».

В 2014 году в сюжете «России-1» про Славянск были использованы кадры из оперативной съёмки, произведенной в Кабардино-Балкарии осенью 2012 года. Киселев тогда назвал это «ошибкой, но ни в каком случае не манипуляцией».