Сергей Гармаш экстренно госпитализирован

Гармаш экстренно госпитализирован после ЧП в аэропорту

Пьяный Сергей Гармаш разбил голову в аэропорту Ростова-на-Дону и был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

По информации канала, актер получил травму головы в аэропорту «Платов». В момент инцидента он мог быть пьян — так говорят очевидцы. Гармаш был доставлен в больницу Новочеркасска.

«Бред собачий», — прокомментировал «Ридусу» представитель артиста Олег Будрин.

Он подтвердил, что недавно Гармаш побывал в Ростове-на-Дону, в том числе в местном аэропорту. Там он и впрямь слегка ударился головой — оступился на парковке, выходя из автомобиля. Актер не был ни пьян, ни госпитализирован. В настоящее время, по словам его представителя, Гармаш снимается в Санкт-Петербурге.