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Гармаш экстренно госпитализирован после ЧП в аэропорту 

Рамблер + ещё 5 19 минут назад
Сергей Гармаш экстренно госпитализирован
Фото: РИА Новости
Пьяный Сергей Гармаш разбил голову в аэропорту Ростова-на-Дону и был госпитализирован, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.
По информации канала, актер получил травму головы в аэропорту «Платов». В момент инцидента он мог быть пьян — так говорят очевидцы. Гармаш был доставлен в больницу Новочеркасска.
«Бред собачий», — прокомментировал «Ридусу» представитель артиста Олег Будрин.
Он подтвердил, что недавно Гармаш побывал в Ростове-на-Дону, в том числе в местном аэропорту. Там он и впрямь слегка ударился головой — оступился на парковке, выходя из автомобиля. Актер не был ни пьян, ни госпитализирован. В настоящее время, по словам его представителя, Гармаш снимается в Санкт-Петербурге.
«Он дома. Только на даче», — заявила радио «Говорит Москва» жена актера Инна Тимофеева, заверив, что «никто не падал» и «все в порядке».
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Общество , Другое , Сергей Гармаш , Олег Будрин , Инна Тимофеева , Ридус , РЕН ТВ , Радиостанция "Говорит Москва"
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