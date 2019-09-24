«Нахлебалась досыта»: Маринина о шовинизме в МВД

«Нахлебалась досыта»: Маринина рассказала о шовинизме в МВД

Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался у Марининой, не думала ли она о феминизме, когда создавала Каменскую, поскольку многие читательницы приняли персонаж, как ролевую модель. Писательница отметила, что на формирование характера следователя повлиял личный опыт службы в правоохранительных органах.

«Моя служебная жизнь в системе МВД проходила в мужском коллективе. Мужчин было на порядок больше, чем женщин. Пришла я туда совсем молоденькой девочкой после университета, поэтому мужского шовинизма нахлебалась досыта», — заявила Маринина, подчеркнув, что даже после увольнения «ранка не затянулась».

Писательница отметила, что изначально создавала персонажей, которые придерживаются идеи: «каждый человек имеет право заниматься тем, что ему нравится, независимо от половой принадлежности».

«Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребенка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает. И существует достаточно много женщин, у которых хорошо получается выполнять традиционно мужские вещи. Вот это мне хотелось показать в книгах — каждый человек имеет право жить так, как он хочет», — отметила писательница.

При этом Маринина пояснила, что человек волен распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится только в том случае, если он «никому не мешает и не нарушает закон».