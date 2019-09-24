Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Нахлебалась досыта»: Маринина рассказала о шовинизме в МВД 

Рамблер 35 минут назад
«Нахлебалась досыта»: Маринина о шовинизме в МВД
Фото: РИА Новости
Писательница Александра Маринина в интервью «Известиям» заявила, что во время службы в системе МВД столкнулась с шовинизмом, который её травмировал. В результате это отразилось на характере персонажей в её книгах.
Заявление прозвучало в ответ на вопрос журналиста, который поинтересовался у Марининой, не думала ли она о феминизме, когда создавала Каменскую, поскольку многие читательницы приняли персонаж, как ролевую модель. Писательница отметила, что на формирование характера следователя повлиял личный опыт службы в правоохранительных органах.
«Моя служебная жизнь в системе МВД проходила в мужском коллективе. Мужчин было на порядок больше, чем женщин. Пришла я туда совсем молоденькой девочкой после университета, поэтому мужского шовинизма нахлебалась досыта», — заявила Маринина, подчеркнув, что даже после увольнения «ранка не затянулась».
Писательница отметила, что изначально создавала персонажей, которые придерживаются идеи: «каждый человек имеет право заниматься тем, что ему нравится, независимо от половой принадлежности».
«Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребенка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает. И существует достаточно много женщин, у которых хорошо получается выполнять традиционно мужские вещи. Вот это мне хотелось показать в книгах — каждый человек имеет право жить так, как он хочет», — отметила писательница.
При этом Маринина пояснила, что человек волен распоряжаться своей жизнью, как ему заблагорассудится только в том случае, если он «никому не мешает и не нарушает закон».
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии
Общество , Александра Маринина , МВД , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»4
На Украине «разобрали» Крымский мост
На Украине «разобрали» Крымский мост3
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада33
Похитили и казнили: как убили известного ресторатора
Похитили и казнили: как убили известного ресторатора9
Пропавшая школьница нашлась и обвинила семью в пытках
Пропавшая школьница нашлась и обвинила семью в пытках3
Видео
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
00:42
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
США В мире
«Смерч» впервые выпустил Х-35
00:10
«Смерч» впервые выпустил Х-35
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение