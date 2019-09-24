Александра Маринина рассказала о шовинизме в МВД

Российская писательница Александра Маринина в преддверии выхода своего 50-го романа рассказала о изменениях в жизни созданного ею персонажа — Анастасии Каменской — и о собственных впечатлениях от работы в органах внутренних дел

Отвечая на вопрос журналиста о том, задумывалась ли она о феминизме, когда начинала писать о Каменской, ставшей ролевой моделью для многих молодых женщин, Маринина призналась, что досыта нахлебалась мужского шовинизма, придя работать после университета в МВД.

"Мне хотелось написать персонажей, которые будут пропагандировать одну-единственную мысль: каждый человек имеет право заниматься тем, что ему нравится и хорошо получается, независимо от половой принадлежности. Если мужчине нравится стоять у плиты, нянчить ребёнка, сидеть дома, обустраивать очаг — пусть так и делает", — цитируют писательницу «Известия».