Абонентов распознаю по голосу и фото

Виртуальная сим-карта: в России разрабатывают систему распознавания абонентов по лицу и голосу

Специалисты компании «Ростелеком» приступили к разработке системы, которая позволит удалённо идентифицировать абонентов по лицу и голосу, сообщают «Известия».

В перспективе разработка ускорит внедрение в стране виртуальных сим-карт (eSIM). Идентификация абонентов сотовой связи по лицу и голосу будет привязана к базе Единой биометрической системы (ЕБС), которая изначально была создана для дистанционного обслуживания клиентов банков. Оператором ЕБС является «Ростелеком».

«Удаленная идентификация раскроет все преимущества технологии eSIM, поскольку позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи», — заявил директор проектного офиса виртуального оператора «Ростелекома» Алексей Чернецов.

По данным издания, eSIM представляет собой встроенный в гаджет модуль, с помощью которого можно будет сменить тариф и сотовую компанию без покупки обычной SIM-карты. С внедрением дистанционной идентификации абоненту необходимо будет только один раз посетить офис «Ростелекома» для сдачи образцов биометрии. Впоследствии система будет «опознавать» россиян по голосу и по лицу.

Российские операторы связи поддерживают внедрение eSIM, поскольку нововведение освободит их от содержания дилерской сети. Однако специалисты компаний настаивают на том, что тарифы «Ростелекома» на идентификацию абонентов в ЕБС необходимо пересмотреть. Сегодня операторы платят по 200 рублей за каждую успешно проведённую операцию.

«Для операторов eSIM –— источник новых возможностей», — парирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

По его словам, принципиально новая система подключений абонентов позволит компаниям ускорить набор клиентов.