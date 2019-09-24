Абонентов станут распознавать по голосу

Сотовые операторы смогут распознавать абонентов по фото и голосу

"Ростелеком" начал работу над системой удаленной идентификации владельцев виртуальных сим-карт (eSIM) по фотографии лица и голосу, сообщает газета "Известия".

"Когда система заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон. Приходить с паспортом за SIM-картой в офис сотового оператора не придется. Техническую часть удаленной идентификации абонентов прорабатывает "Ростелеком" — оператор Единой биометрической системы", — пишет газета со ссылкой на "Ростелеком".

Директор проектного офиса виртуального оператора (MVNO) "Ростелекома" Алексей Чернецов рассказал изданию, что решение для распознавания владельцев eSIM может быть основано на Единой биометрической системе (ЕБС), которая изначально создавалась для удаленной идентификации и обслуживания клиентов банков. Такая система позволит проводить заключение договора без посещения офиса оператора связи.

"С паспортом в отделение нужно приходить только один раз, при регистрации в системе и сдаче образцов биометрии. Оператором ЕБС государство назначило "Ростелеком", — говорится в публикации.

Отмечается, что создание удаленной идентификации сотовых абонентов позволит ускорить внедрение eSIM, которые сейчас тестируют российские операторы.