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«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире 

Рамблер 27 минут назад
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.
«Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — признался телеведущий.
Причиной негодования стали высказывания гостей студии о российской истории, которые Соловьев охарактеризовал как «либеральный бред».
Телеведущий уточнил, что «никто столько не сделал для возвращения образа Сталина в сегодняшнюю политику сколько Запад и обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю».
В программе приняли участие режиссер Карен Шахназаров, израильский эксперт Яков Кедми и политолог Сергей Михеев.
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