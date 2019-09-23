«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время съемок программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — признался телеведущий.

Причиной негодования стали высказывания гостей студии о российской истории, которые Соловьев охарактеризовал как «либеральный бред».

Телеведущий уточнил, что «никто столько не сделал для возвращения образа Сталина в сегодняшнюю политику сколько Запад и обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю».