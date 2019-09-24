Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президенты США и Польши объединились против «Северного потока-2» 

Lenta.ru + ещё 12 31 минуту назад
Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда обсудили способы препятствия строительству российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает РИА Новости.
Переговоры американского и польского президентов состоялись в Белом доме в ходе 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Лидеры стран признали строительство газопровода Россией угрозой энергетической безопасности Европы.
«Северный поток-2» пройдет по дну Балтийского моря и соединит Россию и Германию. Трубопровод должны проложить через Финляндию, Швецию и Данию, которая еще не дала свое согласие.
Ранее была названа главная угроза для «Северного потока-2». Глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что есть шансы построить его в срок, но все зависит от датского правительства.
Некоторые страны выступают против строительства российского газопровода в обход транзитных государств, в том числе Украины, Белоруссии и Польши. Польша настаивает на продолжении поставок газа в Европу через Украину и связывает «Северный поток-2» с агрессией против Киева.
Последние новости
Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк Медведев включил Россию в борьбу с глобальным потеплением Медведев включил Россию в борьбу с глобальным потеплением
Комментарии50
Общество , Видео , В мире , Северный поток 2 , Алексей Миллер , Анджей Дуда , Дональд Трамп , Генассамблея ООН , Газпром , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Боевикам помогают: Военные о дронах возле Хмеймим
Боевикам помогают: Военные о дронах возле Хмеймим38
Тимошенко встала на защиту Украины
Тимошенко встала на защиту Украины89
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой
США не захотели объявлять ядерную войну недопустимой72
Ошибку Зеленского с РФ назвали на Украине
Ошибку Зеленского с РФ назвали на Украине1
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции
«Зачем Украине деньги?»: Зеленскому напомнят о коррупции3
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение