Числов готовился к смерти: актёр был заражён ВИЧ

Мать актёра Александра Числова в эфире программы «Прямой эфир» заявила, что её сын был заражён ВИЧ-инфекцией. Пенсионерка узнала шокирующую информацию от лечащего врача сына.

О бедственном положении артиста авторы программы впервые рассказали в августе. Оказалось, что Числов в течение долгого времени не выходил из дома, не ел и не пил. В истощённом состоянии его госпитализировали. 29 августа на 55-м году жизни актёр скончался из-за обострения пневмонии.

Мать актёра Валентина Александровна в эфире программы обнародовала запись разговора с лечащим врачом сына, в котором медик рассказала о заболеваниях артиста. По её словам, когда Числов поступил в клинику, ему был поставлен диагноз — двусторонняя пневмония. При этом доктор подчеркнула, что актёр перед этим проходил лечение от алкоголизма.

«Помимо двухстороннего воспаления легких, дальше при обследовании выяснилось, что у него очень плохо работает печень, у него очень низкий гемоглобин, анемия. У всех больных при поступлении в больницу берется три анализа: это гепатит, сифилис и ВИЧ. Вот у него последний был положительный», — заявила в разговоре с пенсионеркой врач-терапевт, подчеркнув, что никакого лечения артист не проходил, что и привело к печальному исходу.

Валентина Александровна отметила, что сын никому не рассказывал подробностей о своём диагнозе. По её словам, только однажды он упомянул о трудноизлечимой болезни, при этом недоумевая, кто мог его заразить.