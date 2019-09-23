Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МВД заинтересовалось курившим во время операции российским хирургом 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
МВД заинтересовал хирург с сигаретой
Фото: страница @emelianbraude в Instagram
МВД проверит российского хирурга-самоучку Емельяна Брауде, который проводил мастер-класс по косметической операции в антисанитарных условиях, держа сигарету в руке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства телеканалу РЕН ТВ.
Некоторые клиенты получили после процедур популярного «хирурга» шрамы, одна из девушек едва не лишилась зрения. Несколько человек ведут с ним переговоры через своих адвокатов.
Врачи возмутились, что Брауде не только сам делает опасные операции, но и учит этому других людей на своих мастер-классах. Хирург Александр Тепляшин выразил беспокойство из-за того, что деятельность врача-самоучки может привести к чьей-либо смерти.
Брауде ведет блог в Instagram, где делится трансляциями пластических операций. Ранее сообщалось, что хирург без медицинского образования провел операцию в подвальном помещении или на чердаке, устроив платный мастер-класс. Он и его пациентка по имени Евгения Гуранда курили во время процедуры. Девушка заявила в интервью, что в восторге от проделанной работы, несмотря на оставшиеся шрамы на лице.
Роликом из блога врача-самоучки также заинтересовался Росздравнадзор. Специалисты проведут проверку инцидента, так как увидели нарушения в деятельности Брауде.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Последние новости
Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение Российским легкоатлетам вновь продлили отстранение Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк Стали известны результаты трехнедельного наблюдения врачей за Заворотнюк Медведев включил Россию в борьбу с глобальным потеплением Медведев включил Россию в борьбу с глобальным потеплением
Комментарии
Общество , МВД , Росздравнадзор
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире
«Орал и врезал»: Соловьев разбушевался в эфире18
«Убьют — примем»: жертва записала полицейских перед смертью
«Убьют — примем»: жертва записала полицейских перед смертью6
В деле об убийстве ресторатора из Петербурга новый поворот
В деле об убийстве ресторатора из Петербурга новый поворот1
Крым не нужен: Зеленский «упразднил» крымских татар
Крым не нужен: Зеленский «упразднил» крымских татар74
Солдата США арестовали за желание воевать на Украине
Солдата США арестовали за желание воевать на Украине15
Видео
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
03:03
Пока вы не уснули: названа причина крушения Boeing 737 MAX
В мире
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
00:10
Огромный айсберг рухнул на глазах туристов
Происшествия
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
11:16
Трамп нашел у своего соперника преступные связи с Украиной
США В мире
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
01:34
«Общее пространство»: как Россия обновит армию Абхазии
Армия Войска
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
00:48
Здесь вам не кафе: в ПАСЕ жестко осадили Украину
В мире Украина
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
00:23
Оргия и ужин за 1,5 млн: как Малахов отдыхает в Европе
Шоу-бизнес
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Украина захотела изменить границу с Россией
02:53
Украина захотела изменить границу с Россией
Политика В мире
Россиян призвали привыкать к холодам
05:10
Россиян призвали привыкать к холодам
Погода Общество
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение