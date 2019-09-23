МВД заинтересовал хирург с сигаретой

МВД заинтересовалось курившим во время операции российским хирургом

МВД проверит российского хирурга-самоучку Емельяна Брауде, который проводил мастер-класс по косметической операции в антисанитарных условиях, держа сигарету в руке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства телеканалу РЕН ТВ.

Некоторые клиенты получили после процедур популярного «хирурга» шрамы, одна из девушек едва не лишилась зрения. Несколько человек ведут с ним переговоры через своих адвокатов.

Врачи возмутились, что Брауде не только сам делает опасные операции, но и учит этому других людей на своих мастер-классах. Хирург Александр Тепляшин выразил беспокойство из-за того, что деятельность врача-самоучки может привести к чьей-либо смерти.

Брауде ведет блог в Instagram, где делится трансляциями пластических операций. Ранее сообщалось, что хирург без медицинского образования провел операцию в подвальном помещении или на чердаке, устроив платный мастер-класс. Он и его пациентка по имени Евгения Гуранда курили во время процедуры. Девушка заявила в интервью, что в восторге от проделанной работы, несмотря на оставшиеся шрамы на лице.