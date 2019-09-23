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Памфилова установила сигнализацию в своем загородном доме после нападения 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Памфилова установила сигнализацию
Фото: РИА Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, в дом которой в начале сентября пробрался грабитель, рассказала, что после нападения установила там сигнализацию.
В начале сентября грабитель пробрался в дом Памфиловой в Подмосковье и, встретив хозяйку, несколько раз ударил ее электрошокером. Уже после инцидента выяснилось, что государственной или какой-либо еще охраны у Памфиловой нет.
В интервью "Российской газете" Памфилова рассказала, что считает себя человеком среднего достатка, а для того чтобы построить "домик своей мечты", продала единственную московскую квартиру и дачу.
"Конечно, я думала о том, чтобы хотя бы элементарную какую-то сигнализацию поставить, но руки так и не дошли за эти два тяжелейших для меня во всех смыслах года. Сейчас, конечно, уже озаботилась, жаль, что поздно, но хорошо, что все так обошлось — могло быть гораздо хуже", — рассказала глава ЦИК.
Как ранее сообщал Следственный комитет России, Бахыт Карабалаев признал вину в совершении преступления и дал показания о его обстоятельствах. Он пояснил, что выбрал для разбойного нападения случайный дом, который располагался недалеко от места его ночлега. О личности хозяев дома нападавшему известно не было. В настоящее время Карабалаев находится под арестом.
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Комментарии
Общество , Элла Памфилова , Центризбирком России , "Российская газета" , Московская область
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