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Глава Совета муфтиев России выступил за многоженство 

Деловая газета «Взгляд» 32 минуты назад
В России предложили узаконить многоженство
Фото: РИА Новости
Председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин заявил, что официальное многоженство лучше, чем многочисленные связи на стороне.
«Мало ли мужчин-немусульман, которые имеют не двух, не трех жен в российском обществе? (…) Поэтому здесь на весы можно ставить — или иметь 40 любовниц и не нести никакой ответственности, и несколько брошенных детей, или иметь двух законных жен и нести ответственность и перед законом, и перед исламом», — приводит «Интерфакс» слова муфтия в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Гайнутдин отметил, что «если бы на законодательном уровне в республиках, где преобладают в основном мусульмане, разрешить двоеженство, многоженство, то это было бы целесообразно».
При этом муфтий подчеркнул, что «наше государство светское, и на всей территории Российской Федерации действуют федеральные законы, а федеральные законы — они для всех одинаковы».
«Я за законность и порядок, за соблюдение священного Корана и предписаний и за соблюдение федерального закона на всей территории Российской Федерации», — добавил он.
Ранее чеченский министр призвал не лицемерить и не скрывать многоженство.
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Комментарии1
Общество , Равиль Гайнутдин , Совет муфтиев России , ВГТРК , Интерфакс
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