Песни Nirvana исключили из норматива школьника

Песни Queen и Nirvana внезапно исключили из культурного норматива школьника

С сайта министерства культуры России удалили публикации, связанные с проектом «Культурный норматив школьника», направленным на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников. Об этом сообщают «Открытые медиа».

Согласно обнародованным ранее рекомендациям к проекту, ученикам предлагали ознакомиться с творчеством таких артистов, как Виктор Цой , Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков , а также групп The Beatles, Queen, ABBA и Nirvana. Кроме того, в перечень входили композиции Моцарта, Бетховена и Чайковского.

Теперь же все данные исчезли с сайта, а специалист Минкульта Лейла Зотова, которая занималась курированием проекта, не смогла объяснить причины случившегося. По ее словам, рекомендации были предварительными, в настоящее время этот вопрос по-прежнему обсуждается. При этом составительница списков по музыке, заведующая кафедрой звукорежиссуры и музыкального искусства в институте телевидения и радио Ольга Хвоина заявляла, что уже было организовано широкое общественное обсуждение этой темы.