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Песни Queen и Nirvana внезапно исключили из культурного норматива школьника 

Lenta.ru 47 минут назад
Песни Nirvana исключили из норматива школьника
Фото: Reuters
С сайта министерства культуры России удалили публикации, связанные с проектом «Культурный норматив школьника», направленным на «духовное, эстетическое и художественное» развитие учеников. Об этом сообщают «Открытые медиа».
Согласно обнародованным ранее рекомендациям к проекту, ученикам предлагали ознакомиться с творчеством таких артистов, как Виктор Цой, Владимир Высоцкий, Борис Гребенщиков, а также групп The Beatles, Queen, ABBA и Nirvana. Кроме того, в перечень входили композиции Моцарта, Бетховена и Чайковского.
Теперь же все данные исчезли с сайта, а специалист Минкульта Лейла Зотова, которая занималась курированием проекта, не смогла объяснить причины случившегося. По ее словам, рекомендации были предварительными, в настоящее время этот вопрос по-прежнему обсуждается. При этом составительница списков по музыке, заведующая кафедрой звукорежиссуры и музыкального искусства в институте телевидения и радио Ольга Хвоина заявляла, что уже было организовано широкое общественное обсуждение этой темы.
Ранее эстрадный исполнитель Лев Лещенко назвал абсурдной идею сделать обязательным к изучению в российских школах творчество иностранных музыкальных групп. Его удивило, что иногда в России «превалирует иностранный язык». «В конце концов, у нас есть Пахмутова, Соловьев-Седой, есть удивительные композиторы современные, песни которых до сих пор звучат. Пусть изучают Тухманова, поют "Как прекрасен этот мир", а не Queen», — сказал он.
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Комментарии
Общество , Виктор Цой , Лев Лещенко , Борис Гребенщиков , Минкультуры
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