Памятник защитникам России открыт в Чечне

Монумент защитникам Родины открыли в Чеченской республике . Он установлен на территории военной базы в посёлке Ханкала в пригороде Грозного

На гранитной плите изображена войсковая колонна на фоне горного ущелья, а также выгравирована надпись «Храните память о защитниках России , они отдали за неё самое дорогое — жизнь». Конструкция установлена на бетонном постаменте, облицованном плитами из чёрного мрамора.

Ранее News.ru писал, что в Тверской области круглосуточно ведутся работы над памятником участникам Великой Отечественной войны. Открытие мемориального комплекса намечено на 2020 год.