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Памятник защитникам России открыт в Чечне 

News.ru 18 минут назад
Памятник защитникам России открыт в Чечне
Фото: rosgvard.ru
Монумент защитникам Родины открыли в Чеченской республике. Он установлен на территории военной базы в посёлке Ханкала в пригороде Грозного.
На гранитной плите изображена войсковая колонна на фоне горного ущелья, а также выгравирована надпись «Храните память о защитниках России, они отдали за неё самое дорогое — жизнь». Конструкция установлена на бетонном постаменте, облицованном плитами из чёрного мрамора.
Торжественная церемония открытия была приурочена к 20-летию создания Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических операций на Северном Кавказе, передаёт РИА Новости. Участие в мероприятии приняли директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Чечни Рамзан Кадыров, а также действующие и отставные военные и представители Русской православной церкви.
Ранее News.ru писал, что в Тверской области круглосуточно ведутся работы над памятником участникам Великой Отечественной войны. Открытие мемориального комплекса намечено на 2020 год.
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Комментарии
Общество , Рамзан Кадыров , Виктор Золотов , Росгвардия , РПЦ , РИА Новости , Грозный , Чеченская Республика
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