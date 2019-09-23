В Минздраве пообещали обеспечить лекарствами детей

В Минздраве пообещали обеспечить «Фризиумом» всех нуждающихся в нем детей

Минздраве России начали собирать информацию о потребности в незарегистрированных в стране препаратах и пообещали обеспечить всех нуждающихся тяжелобольных детей «Фризиумом», из-за покупки которого было задержано несколько матерей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Отметим, что весь контингент детей, нуждающихся в незарегистрированных лекарственных препаратах, будет полностью ими обеспечен», — говорится в сообщении министерства.

Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава написала на своей странице в Facebook, что из-за проблем с документами тяжелобольные дети пока не могут получить «Фризиум». По ее словам, Минздрав не предоставляет информации о том, куда обращаться за препаратом. В поликлинике лекарства не выдают без документов о назначении и заключения консилиума.

В сентябре сообщалось, что запасов противосудорожного препарата «Фризиум», закупленного Московским эндокринным заводом, хватит на несколько лет. В Минздраве уточнили, что лекарства хватит до момента, пока препарат не зарегистрируют в стране.