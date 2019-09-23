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Первый канал отреагировал на возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?» 

Газета.Ru + ещё 5 49 минут назад
Первый канал прокомментировал возвращение Друзя
Фото: РИА Новости
В пресс-службе Первого канала прокомментировали возвращение знатока Александра Друзя в передачу "Что? Где? Когда" после скандала с попыткой подкупа редактора другой интеллектуальной игры.
Представители телеканала отметили, что оставляют подобные решения за создателями телеигры.
"Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", — передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?".
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Общество , Александр Друзь , РИА Новости
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