Первый канал прокомментировал возвращение Друзя

В пресс-службе Первого канала прокомментировали возвращение знатока Александра Друзя в передачу "Что? Где? Когда" после скандала с попыткой подкупа редактора другой интеллектуальной игры.
Представители телеканала отметили, что оставляют подобные решения за создателями телеигры.
"Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", — передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?".