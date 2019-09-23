Первый канал прокомментировал возвращение Друзя

Первый канал отреагировал на возвращение Друзя в «Что? Где? Когда?»

В пресс-службе Первого канала прокомментировали возвращение знатока Александра Друзя в передачу "Что? Где? Когда" после скандала с попыткой подкупа редактора другой интеллектуальной игры. Представители телеканала отметили, что оставляют подобные решения за создателями телеигры. "Мы с глубоким уважением относимся к создателям "Что? Где? Когда?" и во всем, что касается жизни клуба, оставляем право принятия решения за ними", — передает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение пресс-службы. Ранее сообщалось, что Александр Друзь вернется в "Что? Где? Когда?".

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