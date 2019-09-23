Россияне смогут получить электронные паспорта

В России скоро могут начать выдавать электронные паспорта

Минкомсвязи планирует в ближайшее время запустить проект по переходу россиян на электронные паспорта. Об этом заявил замминистра цифрового развития Олег Пак Госдуме в ходе парламентских слушаний, посвящённых совершенствованию механизма электронной подписи.

Замминистра отметил, что прежде, чем говорить о переходе с бумажных паспортов на электронные, скажем, в следующем году, нужно помнить, что процесс потребует времени. Тем не менее в ведомстве настроены решительно.

«В части электронного паспорта хочу проинформировать, что проект будет запущен в ближайшее время. Мы надеемся на это», — сказал он.

Олег Пак при этом уточнил, что заставить всех людей в одночасье обменять свои паспорта на электронные эквиваленты невозможно. По его мнению, процесс продлится долгие годы.