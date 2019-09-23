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В России скоро могут начать выдавать электронные паспорта 

Парламентская газета 1 час назад
Россияне смогут получить электронные паспорта
Фото: РИА Новости
Минкомсвязи планирует в ближайшее время запустить проект по переходу россиян на электронные паспорта. Об этом заявил замминистра цифрового развития Олег Пак в Госдуме в ходе парламентских слушаний, посвящённых совершенствованию механизма электронной подписи.
Замминистра отметил, что прежде, чем говорить о переходе с бумажных паспортов на электронные, скажем, в следующем году, нужно помнить, что процесс потребует времени. Тем не менее в ведомстве настроены решительно.
«В части электронного паспорта хочу проинформировать, что проект будет запущен в ближайшее время. Мы надеемся на это», — сказал он.
Олег Пак при этом уточнил, что заставить всех людей в одночасье обменять свои паспорта на электронные эквиваленты невозможно. По его мнению, процесс продлится долгие годы.
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Общество , Олег Пак , Минкомсвязи РФ , Госдума
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