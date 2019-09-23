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Чиновников начали учить основам цифровой экономики 

Lenta.ru 1 час назад
Чиновников начали учить основам цифровой экономики
Фото: РИА Новости
На базе Уральского института управления РАНХиГС в Екатеринбурге чиновников начали обучать основам цифровой экономики в рамках одноименного нацпроекта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на помощника полномочного представителя президента в округе Евгения Гурария.
По его словам, в первый поток вошли 200 чиновников различных уровней. Второй поток, численность которого также составит 200 человек, запланирован на декабрь 2019 года.
По словам Гурария, в течение трех дней чиновникам будут рассказывать о том, что такое цифровизация и цифровая трансформация. Преподаватели сделают акцент на управление данными.
Гурарий сообщил, что до очного этапа чиновники уровня заместителей министров, заместителей глав муниципалитетов и руководители департаментов в течение трех дней проходили заочное обучение.
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Общество , РАНХиГС , ИТАР-ТАСС , Екатеринбург
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