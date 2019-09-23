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В Москве 1 октября стартует осенняя призывная кампания 

Каховка + ещё 6 25 минут назад
Москвичей призовут в армию с 1 октября
Фото: РИА Новости
С первого числа октября начинается очередной призыв граждан на военную службу. Для призывников, отправляющихся к месту несения службы, организуют торжественные проводы, культурные мероприятия и встречи с ветеранами.
На воинский учет и сняться с воинского учета при переезде на новое место жительства, внести изменения в документы воинского учета при смене семейного положения, места работы или должности, а также фамилии, имени или отчества можно в центрах госуслуг столицы. Все услуги предоставляются по экстерриториальному принципу — независимо от места жительства в Москве.
Накануне осеннего призыва в здании правительства Москвы на ул. Новый Арбат состоялось расширенное заседание призывной комиссии Москвы с повесткой дня: «Об итогах призыва на военную службу граждан Российской Федерации в городе Москве весной 2019 г. и задачах по обеспечению организованного проведения осенней призывной кампании.
Среди первоочередных задач, которые планируется реализовать в ходе призывной кампании: организация работы комиссий, планирование и проведение торжественных проводов призывников к месту службы, встречи с ветеранами, культурные мероприятия.
Осенняя призывная кампания начнётся в Москве 1 октября. Для ее мониторинга в этот же день на сборном пункте города на дежурство заступят специалисты "горячей линии" — горожане смогут задать вопросы по номеру 8 (495) 679-19-26.
Перед председателями призывных комиссий и военными комиссарами поставлена задача не допускать необоснованного призыва молодых людей на военную службу, подчеркнули в мэрии.
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Общество , Армия , Новости Москвы , Правительство Москвы
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