Названа «Мисс Крым-2019»

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«Мисс Крыма-2019» стала жительница Севастополя 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 3 часа назад
Звание самой красивой девушки полуострова на конкурсе «Мисс Крыма-2019» одержала жительница Севастополя Елизавета Свириденко.
Конкурс завершился в воскресенье в Ялте. Всего поступило 600 заявок, при этом в финал вышли 15 конкурсанток, передает РИА «Новости».
Открыли конкурс российский актер театра и кино, телеведущий Денис Косяков и «Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова. В жюри вошла телеведущая Анна Чапман.
Теперь победительница представит полуостров на конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах в 2020 году.
«Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся. Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль — строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь», — заметила победительница.
«Вице-мисс Крым-2019» стала Дарья Обухова из Симферополя, а титул «Первой вице-мисс Крым-2019» достался Елене Рыжовой из Черноморского.
Звание «Мисс зрительских симпатий Крым-2019» по результатам интернет-голосования на портале Геопро присвоено Ксении Логвиной из Алушты. Титул «Мисс-модель Крым-2019» завоевала Анна Попова из Севастополя.
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Общество , Видео , Анна Попова , Денис Косяков , Анна Чапман , Оксана Федорова , РИА Новости , Севастополь
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