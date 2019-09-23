Названа «Мисс Крым-2019»

«Мисс Крыма-2019» стала жительница Севастополя

Звание самой красивой девушки полуострова на конкурсе «Мисс Крыма-2019» одержала жительница Севастополя Елизавета Свириденко.

Конкурс завершился в воскресенье в Ялте. Всего поступило 600 заявок, при этом в финал вышли 15 конкурсанток, передает РИА «Новости».

Теперь победительница представит полуостров на конкурсе «Мисс Земля» на Филиппинах в 2020 году.

«Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт и эмоции, которые больше не повторятся. Сейчас я учусь на первом курсе архитектурно-строительной академии, мой профиль — строительство, но уверена, что победа на этом конкурсе обязательно изменит мою жизнь», — заметила победительница.

«Вице-мисс Крым-2019» стала Дарья Обухова из Симферополя, а титул «Первой вице-мисс Крым-2019» достался Елене Рыжовой из Черноморского.