В РФ рассказали, зачем Москва мешает учениям НАТО

Российский адмирал рассказал, зачем Москва перекрывает районы учений НАТО

Российские боевые корабли не мешают странам НАТО Украине проводить учения в Черном море — районы их проведения перекрываются, чтобы избежать инцидентов, заявил РИА Новости бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев

Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес в интервью украинскому изданию "Сегодня" заявил, что Россия "блокирует учения НАТО". Когда силы альянса объявляют места для проведения учений в Черном море, РФ якобы закрывает к ним проходы, утверждает он, отмечая, что НАТО необходимо наращивать свои силы в регионе ради "обеспечения свободы судоходства".

"Американскому генералу, прежде чем делать подобные заявления, следовало бы ознакомиться с правилами проведения боевой оперативной подготовки: район в нейтральных водах, где проводятся учения, а также воздушное пространство над ним, закрывается — указываются его координаты и время закрытия", — сказал Валуев.

Адмирал пояснил, что такие меры принимаются, чтобы избежать инцидентов, в том числе попадания ракет во время учебных стрельб по гражданским судам или самолетам.

Комментируя слова Ходжеса о "временной блокаде" кораблями ЧФ России Одессы, Валуев подчеркнул, что российские корабли никогда не угрожали этому украинскому портовому городу.

"Никакая Одесса тут не при чем — у нее есть территориальные воды 12 миль, никто на них не посягает, никто туда не собирается входить. Как правило, районы проведения учений проводятся вдали от портов, куда заходят гражданские суда", — отметил собеседник агентства.

Наблюдение необходимо.

В свою очередь бывший командующий ЧФ (1998-2002) адмирал Владимир Комоедов заявил РИА Новости, что наблюдение за учениями НАТО, равно как и наблюдение ВМС альянса за маневрами ВМФ России, является обычной практикой.

"Тема учений, которую заявляет НАТО, как правило, не соответствует реально отрабатываемым задачам, поэтому нам необходимо наблюдать за их ходом. Всегда во время учений, как натовских, так и наших, противоположная сторона ведет радиотехническую разведку, это естественно", — сказал он.