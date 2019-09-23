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Психолог объяснила, почему вырос возраст российских невест 

Газета.Ru + ещё 1 1 час назад
Психолог объяснила «старение» российских невест
Фото: РИА Новости
Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, почему вырос среднестатистический возраст невесты в России. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным Росстата, россиянки стали выходить замуж в 25–34 года, ранее они вступали в брак в возрасте 18-24 лет. Возраст женихов остался прежним — 25-34 года.
Как отметила психолог, в наши дни пары предпочитают гражданский брак из-за большого числа разводов. Также большинство россиян не женятся из-за неготовности к детям, отсутствия собственного жилья и постоянного статуса.
"Пока люди не рожают детей, очень многие предпочитают не расписываться официально", — пояснила Бояринов.
Также она отметила, что в больших городах молодым людям сложнее знакомиться и создавать серьезные отношения.
Ранее сообщалось, что невесты в России "постарели" на 8 лет.
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