Психолог объяснила «старение» российских невест

Психолог объяснила, почему вырос возраст российских невест

Семейный психолог Светлана Бояринова рассказала, почему вырос среднестатистический возраст невесты в России . Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным Росстата, россиянки стали выходить замуж в 25–34 года, ранее они вступали в брак в возрасте 18-24 лет. Возраст женихов остался прежним — 25-34 года.

Как отметила психолог, в наши дни пары предпочитают гражданский брак из-за большого числа разводов. Также большинство россиян не женятся из-за неготовности к детям, отсутствия собственного жилья и постоянного статуса.

"Пока люди не рожают детей, очень многие предпочитают не расписываться официально", — пояснила Бояринов.

Также она отметила, что в больших городах молодым людям сложнее знакомиться и создавать серьезные отношения.

Ранее сообщалось, что невесты в России "постарели" на 8 лет.