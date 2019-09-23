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Территориальный центр «Ясенево» проведет День открытых дверей 

Ясенево 1 час назад
Старшее поколение приглашают в центр «Ясенево»
Фото: РИА Новости
На праздник 28 сентября приглашаются представители старшего поколения.
Участники проекта «Московское долголетие» и те, кто только желает присоединиться к проекту приглашаются 28 сентября по адресу: улица Голубинская, дом 32, корпус 2. В программе работа нескольких зон по интересам.
В «Информационно-развлекательной зоне» состоится видеопрезентация, пройдут консультации специалистов центра, мастер-классы. В зоне «Душевная встреча» планируются неторопливые беседы за чашечкой чая и мастер-класс для детей по изготовлению открытки. В «Спортивной зоне» планируется волновая гимнастика, йога, открытые уроки по бильярду. Презентация музея «Модная Русь» состоится в зоне «Музей-лекторий», там же пройдут фотовыставка, анимационная и концертная программа мимов. В «Творческой зоне» планируются мастер-классы, в зоне «Клуб караоке» можно будет разучить новые песни с преподавателем.
Начало: 28 сентября, с 10:00 до 14:00.
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Общество , Новости Москвы
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