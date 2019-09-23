В Стамбуле завершился международный фестиваль кофе

Согласно распространенному сообщению, фестиваль состоялся в парке Кючюкчифтлик (Küçükçiftlik). Мероприятие, которое длилось три дня, посетили более 44 тыс. человек, большинство зарубежных гостей составили туристы из Германии

Помимо традиционной дегустации напитка в рамках фестиваля были организованы мастер-классы, семинары и художественные выставки. Фестиваль, который прошел в 6 раз, собрал не только лучших мировых бариста, но и поставщиков кофе, что поспособствовало налаживанию сотрудничества в сфере реализации кофейных зерен.

Также гостям фестиваля представили традиционные и экспериментальные способы заваривания ароматного напитка, изобретенные бариста разных стран.

По словам организаторов мероприятия, в следующем году численность посетителей может превысить 50 тысяч человек.

Напомним, как ранее писал информационно-новостной портал Rusturkey.com, в Стамбуле состоится международный фестиваль этноспорта.