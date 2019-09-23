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Роскомнадзор потребовал удалить оскорбительное изображение российского флага 

Rambler News Service + ещё 3 1 час назад
Роскомнадзор требует удалить иллюстрацию флага
Фото: РИА Новости
Роскомнадзор направил порталу arhivach.ng требование удалить оскорбительное изображение российского флага, сообщили в пресс-службе регулятора.
«В Роскомнадзор поступило требование Генеральной прокуратуры РФ об ограничении доступа к иллюстрации на странице развлекательного интернет-портала arhivach.ng. По указанной в требовании ссылке размещено изображение с оскорбительным описанием флага России. Администрации сайта направлено уведомление о внесении интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации», — отметили в пресс-службе.
Как пояснил в Роскомнадзоре, изображение выражает «явное неуважение к обществу и официальным госсимволам России».
В пятницу, 20 сентября, Роскомнадзор направил операторам связи требование заблокировать страницу портала HyperComments, на которой было обнаружено оскорбляющее российский флаг изображение. Вечером 19 сентября регулятор направил администрации портала требование об удалении соответствующей страницы. Однако, как отмечали в Роскомнадзоре, оно так и не было исполнено.
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Общество , Политика , Роскомнадзор , Генпрокуратура РФ
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