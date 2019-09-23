«Пустая трата денег»: россияне сказали, что думают о создании единого фонда страхования от ЧС

Россияне сказали, что думают о создании единого фонда страхования от ЧС

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась у россиян, будут ли они пользоваться услугой страхования жилья от чрезвычайных ситуаций, если таковую запустят.

86% респондентов считают, что такое вложение — пустая трата денег.

10% россиян не знают, как поступят в данном случае, поэтому им нужно время для того, чтобы обдумать этот вопрос.

4% проголосовавших с радостью воспользуются данной услугой, поскольку считают, что в жизни всегда надо думать о безопасности.

Всего в опросе приняли участие 6 205 человек.

Минфин и Центробанк РФ предложили создать единый фонд средств страхования от чрезвычайных ситуаций (ЧС), который будет пополняться за счет денег россиян, решивших застраховать жилье. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на главу Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игоря Юргенса

Минимальный платеж в фонд предложили установить на уровне 150 рублей с квартиры в месяц. Для уплаты этой суммы в квитанцию за коммунальные услуги планируется добавить новую строку, которая не будет обязательной: люди сами решат, оплачивать страховку или нет.