Родителей погибшей в Турции россиянки обвинили в смерти дочери

Родители 12-летней девочки из Санкт-Петербурга , которую засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, признаны отчасти виновными в гибели ребёнка, сообщает «Фонтанка.ру». К такому выводу пришли турецкие правоохранители, расследующие обстоятельства трагедии.

«Дело начинает приобретать интересный оборот. В Турции виновными второй степени признаны мы оба — не смотрели за ребёнком», — рассказал изданию отец девочки.

При этом мужчина заявил, что пока не известно, намерены ли полицейские предъявить ему и его супруге официальное обвинение. Он также подчеркнул, что линия защиты в возможном судебном процессе, уже обговорена с адвокатами, которых родителям погибшей девочки организовал фонд Олега Дерипаски

О трагедии в одном из отелей в Бодруме стало известно 18 августа. 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, отдыхая в бассейне, получила серьёзные травмы: руку девочки засосало в трубу насоса. Отец ребенка и семеро его помощников сломали трубу и вытащили девочку вместе с ее частью на руке. Пострадавшая захлебнулась, ее доставили в больницу города Денизли. Она впала в кому, ее сердце останавливалось пять раз, столько же раз врачи запускали его вновь. Спустя 10 дней девочка скончалась.