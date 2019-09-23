Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родителей погибшей в Турции россиянки обвинили в смерти дочери 

Рамблер 38 минут назад
Родителей погибшей в Турции россиянки обвинили в смерти дочери
Фото: Сайт отеля Sunhill
Родители 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которую засосало в трубу в бассейне турецкого отеля, признаны отчасти виновными в гибели ребёнка, сообщает «Фонтанка.ру». К такому выводу пришли турецкие правоохранители, расследующие обстоятельства трагедии.
«Дело начинает приобретать интересный оборот. В Турции виновными второй степени признаны мы оба — не смотрели за ребёнком», — рассказал изданию отец девочки.
При этом мужчина заявил, что пока не известно, намерены ли полицейские предъявить ему и его супруге официальное обвинение. Он также подчеркнул, что линия защиты в возможном судебном процессе, уже обговорена с адвокатами, которых родителям погибшей девочки организовал фонд Олега Дерипаски.
О трагедии в одном из отелей в Бодруме стало известно 18 августа. 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, отдыхая в бассейне, получила серьёзные травмы: руку девочки засосало в трубу насоса. Отец ребенка и семеро его помощников сломали трубу и вытащили девочку вместе с ее частью на руке. Пострадавшая захлебнулась, ее доставили в больницу города Денизли. Она впала в кому, ее сердце останавливалось пять раз, столько же раз врачи запускали его вновь. Спустя 10 дней девочка скончалась.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Комментарии
Общество , Происшествия , Олег Дерипаска , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве572
Названо имя убийцы Михаила Круга
Названо имя убийцы Михаила Круга9
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию197
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ30
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений282
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Названо имя убийцы Михаила Круга
01:54
Названо имя убийцы Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
00:46
«Я заслуживаю»: Светличная оправдалась за высокую пенсию
Шоу-бизнес
Массовая драка в ТЦ попала на видео
00:42
Массовая драка в ТЦ попала на видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение